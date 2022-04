Intelligence émotionnelle. Mieux communiquer grâce aux émotions, renforcer votre leadership, préserver votre équilibre émotionnel

D'où viennent nos émotions ? Comment en tirer le meilleur parti ? Comment exprimer son ressenti ? Comment accueillir les émotions des autres ? Peut-on les influencer et de quelle façon ? Ce livre permet de développer son intelligence émotionnelle en proposant des techniques simples et accessibles. Enrichi d'exercices et de témoignages d'experts issus de secteurs variés (M6, Chanel, BPCE, Macif...), il donne des clés pour agir de façon pratique et libérer le meilleur de soi.