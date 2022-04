Les nouvelles menaces sur notre monde vues par la CIA. Analyses, faits et chiffres

La CIA est la seule agence de renseignement à avoir compris les intentions de guerre de Poutine en Ukraine. William Burns, son directeur, est un fin connaisseur de la Russie puisqu'il y a été ambassadeur. Parallèlement, cette guerre nous fait découvrir une partie du monde, l'Europe de l'Est que les Occidentaux et les Français ne connaissent pas très bien alors qu'elle est notre voisine proche. Ce nouveau rapport de la CIA concerne notre actualité immédiate et l'année 2023. Quelles sont les menaces qui pèsent sur notre monde qui après avoir connu une longue période de paix peut basculer dans la guerre ? La Guerre en Ukraine est un gigantesque incendie qui risque de de s'étendre à toute l'Europe de l'Est Mais que connaissons nous de la Russie, de l'Ukraine, et des ex pays de l'empire soviétique ? Quelle est leur géographie, leur histoire ? Quels sont leurs armements, leurs infrastructures civiles et militaires, Bref, combien de divisions ? Dans ce livre inédit, le lecteur trouvera pour la première fois en français, les analyses, les faits et chiffres sur cette région du monde, cette nouvelle poudrière mais aussi les ultimes observations de William Burns sur ce sujet Enfin, ce nouveau rapport n'oublie pas les autres zones géographiques l'Iran, l'Afrique, la Chine, La Corée et les autres séismes environnants l'épidémie de Covid qui n'est pas terminée, les vagues migratoires, le réchauffement climatique, le crime organisé, les trafics internationaux.