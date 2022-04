Les Missions religieuses à l’épreuve des empires coloniaux

Il existe une abondante historiographie sur les missions religieuses, souvent considérées comme partie intégrante des projets impériaux et coloniauxA ; quant aux missionnaires, ils sont souvent cantonnés à leur rôle d'agents convertisseurs. Renversant la perspective, cet ouvrage restitue la complexité des rôles joués par les missionnaires sur le terrain, et s'éloigne de l'image monolithique des empires. Car loin de se préoccuper uniquement des questions de conversion et de pastorale, les missionnaires établissent de nombreuses connexions commerciales, politiques et diplomatiques entre les empires, tout en interrogeant le paradigme impérial à l'aune des autres modèles politiques auxquels ils sont confrontés. Par différentes études de cas, portant aussi bien sur les terrains asiatiques et africains qu'américains, les auteurs décloisonnent l'analyse, aux plans géographique et chronologique, mais aussi entre les différents ordres religieux, élargissant d'autant la perspective.