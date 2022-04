Afghanistan : autopsie d'un désastre, 2001-2021. Quelles leçons pour le Sahel ?

Le départ en catastrophe des troupes américaines d'Afghanistan, en août 2021, a frappé le monde de stupeur. Comment la première puissance militaire du monde a-t-elle pu être vaincue par une guérilla inspirée par un islam d'un autre âge ? La question a été particulièrement ressentie en France en raison de notre intervention au Sahel, dont l'enlisement n'est pas sans faire craindre une issue comparable. Serge Michailof, grand expert en développement ayant bourlingué sur tous les continents, dont en Afghanistan et au Sahel, propose une "autopsie de ce désastre" . Il en propose une analyse méthodique et sans complaisance, de la conduite des opérations militaires au dévoiement de l'aide internationale, en passant par l'échec du Nation Building. Il s'en dégage une série de leçons sur les choses à faire et à ne pas faire dans le cadre de pareilles interventions dont il montre pour finir l'application qui pourrait en être tirée au Sahel.