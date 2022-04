Sur nos traces

Le roman de la quête de soi. " Jamais son âme ne trouverait de repos tant que cette quête ne serait pas achevée. " Aleth n'a pratiquement jamais quitté Paris, où elle étudie l'Histoire et rend fréquemment visite à sa grand-mère maternelle. Pourtant, le jour où son regard croise celui d'Enes, étudiant tout juste arrivé de Belgique, ils sont tous les deux frappés par l'évidence. Ils ont l'impression de s'être déjà rencontrés. Plus ils se revoient, plus ils en sont certains : ils se connaissent malgré le fait qu'ils n'aient jamais pu se croiser. Hantés par des souvenirs flous et par des rêves bouleversants, les deux étudiants décident de se lancer sur leurs propres traces pour comprendre d'où vient ce lien si fort qui les unit. A leur grande surprise, leur périple les mène jusqu'au Kenya où ils vont apprendre des choses sur eux-mêmes qu'ils ne soupçonnaient pas. Et si, à défaut de s'être connus dans cette vie-ci, ils s'étaient bel et bien déjà croisés dans une vie antérieure dont ils ne garderaient qu'une mémoire parcellaire ? Sans perdre de vue la silhouette du Kilimandjaro qui leur indique le chemin à prendre, les deux parisiens se lancent ainsi dans une aventure qui changera non seulement leur vie, mais aussi celles à venir.