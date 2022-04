Education physique et sportive Cycle 3

Un ouvrage richement illustré et accompagné de vidéos pour concevoir et mettre facilement en oeuvre des séances d'éducation physique au cycle 3, avec du matériel simple. 8 modules d'EPS progressifs, comportant 8 à 10 séances de 40 minutes environ, répondent aux besoins des enfants : biathlon, natation, course d'orientation, roller, danse de création, acrosport, ultimate, balle au prisonnier. Chaque module est construit à partir : d'une situation de référence proposée régulièrement pour visualiser et évaluer les progrès, valoriser les réussites, de plusieurs situations d'apprentissage avec des objectifs ciblés pour que les élèves progressent dans la situation de référence. Chaque situation est accompagnée de précisions sur le matériel et le déroulement. Une attention particulière est portée aux critères d'observation avec des exemples d'évaluations formatrices à mettre en place, aux ressources et conduites typiques des enfants, aux repères à leur donner pour les aider à progresser, aux éléments de différenciation, aux mises en commun, à la formulation des savoirs par l'enseignant, aux traces écrites afin de garder en mémoire l'activité effectuée.