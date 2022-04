Plus heureuse que moi, tu meurs

Savez-vous quel est le meilleur moyen de gagner une bataille pour le bonheur ? Rendre les autres malheureux. Histoire : Trois femmes dans des appartements luxueux, trois comptes sur les réseaux sociaux, une seule bataille : à qui sera la plus heureuse. Yu-jin, Jeong-ah et Na-young, trois voisines aux caractères très différents mènent une lutte indirecte sur les réseaux, jusqu'au jour où Yu-jin est assassinée. L'affaire fait les gros titres et Min-ho, ancienne meilleure amie de Yu-jin, qui n'avait pas eu de ses nouvelles depuis dix-sept ans, décide d'enquêter de son côté. Mais ce qu'elle va découvrir va bien au-delà de simples querelles entre voisines. Savez-vous quel est le meilleur moyen de gagner une bataille pour le bonheur ? Ce n'est pas en étant heureux soi-même, mais en rendant les autres plus malheureux.