Pilotage et animation d'une association. Professionnaliser ses pratiques, développer ses ressources financières, réussir sa transformation digitale

Aujourd'hui, les dirigeants d'associations doivent se questionner et se mettre en mouvement face aux transformations de leur environnement : évolution des moteurs de l'engagement citoyen, transformation numérique, évolution du rapport au travail et du management, transformation de la chaîne de création de valeur, exigences plus fortes des salariés et des partenaires pour des gouvernances transparentes, nécessité de professionnaliser et de moderniser la communication et l'image, mutation des modèles économiques et besoin de diversification des ressources... Les enjeux sont nombreux et les dirigeants doivent impérativement moderniser et professionnaliser leurs pratiques, sous peine de voir leurs associations s'affaiblir, dans un contexte de crise qui réduit dans le même temps leurs capacités de résilience. C'est une question de survie. Comment intégrer plus de créativité et d'innovation à ce "vieux modèle" qui date de 1901 ? Comment professionnaliser l'économie du sens et accompagner le changement, en mettant l'humain au coeur de l'organisation ? Ce guide pratique est enrichi de témoignages et de retours d'expérience de dirigeants associatifs emblématiques dans plusieurs secteurs d'activité (social, économique, sportif, médical...) et d'experts actifs au sein des instances représentatives du secteur. Il deviendra le guide de référence, à mettre entre les mains de chaque nouvel administrateur élu ou manager salarié de toutes les associations, pour une prise de conscience des leviers de développement et pour des mises en oeuvre immédiates et simples.