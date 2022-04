10 grands chelems

C'est l'histoire d'une génération en or, cornaquée par un entraîneur inspiré, une bande de gaillards en mission vers la Coupe du monde 2023 qui, en chemin, écrase tout sur son passage : les Blacks, virilement battus en novembre 2021, et tous les adversaires du Tournoi des VI Nations, qui n'ont pu lui barrer la route vers le dixième Grand Chelem du XV de France. Revivez toute l'épopée du Tournoi 2022, à travers les articles et les images de L'Equipe. Embarquez derrière Antoine Dupont et ses coéquipiers dans cette folle aventure et gardez en mémoire les neuf autres Grands Chelems de l'histoire du rugby français, de Jean Gachassin à Fabien Pelous, en passant par Jean-Pierre Rives, Thierry Dusautoir et les 194 vainqueurs français d'au moins un Grand Chelem.