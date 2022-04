Alternant poèmes lyriques et proses musicales, Séculaires fond magnifiquement l'autobiographie nostalgique mais sans complaisance aucune, aux mouvements de l'histoire, à ces ressacs dont le passage au XXI ? siècle a donné l'exemple. A l'inquiétude intime d'une conscience déchirée entre le désenchantement et la volonté de ne pas s'y perdre répondent une secrète révolte et la persistance têtue de l'espoir d'un temps rajeuni. Tout cela est dit simplement, au plus près du sentiment, mais dans une langue poétique d'une exceptionnelle qualité, fluide, alerte, chantante, à chaque instant émouvante.