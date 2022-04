Curé à durée indéterminée. Des pasteurs stables pour des paroisses qui bougent

A la faveur d'une conversion pastorale avec sa paroisse, l'abbé François Dedieu, prêtre depuis vingt ans dans le diocèse de Nanterre, s'interroge : et si les curés étaient nommés pour une durée indéterminée ? En effet, la mobilité programmée des curés est souvent cause d'un immobilisme pastoral, au point que ceux-ci finissent par apparaître comme les administrateurs temporaires d'une communauté qui, elle, est stable. A partir d'une étude approfondie appuyée sur l'Ecriture, le magistère d'hier et d'aujourd'hui, le droit canon et les exemples de curés édifiants, ce livre invite à redécouvrir la stabilité du pasteur qui "donne sa vie pour ses brebis" (Jn 10, 11). Un nouveau visage de la paroisse se dessine alors, celui d'une communauté eucharistique et missionnaire guidée par son curé, apôtre tenaillé par la passion des âmes. Et si la stabilité des curés était la clé du renouveau missionnaire des paroisses ? L'abbé François Dedieu est prêtre depuis 2002 et curé de la paroisse Saint-Urbain-Sainte-Marie de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine). Il est aussi référent pour la France des Cellules paroissiales d'évangélisation.