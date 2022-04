Marketing 5.0. La technologie au service du consommateur

Un véritable mode d'emploi du marketing technologique, tant pour les spécialistes du marketing que pour ceux des technologies du futur. Outil parfait pour les spécialistes du marketing traditionnel et numérique, ainsi que pour les étudiants et les professeurs de marketing et de commerce, ce livre redynamise le domaine du marketing grâce à des recommandations pratiques et des idées uniques. Dans Marketing 5. 0, Philip Kotler, présente une nouvelle approche du marketing moderne : le "marketing technologique", et explique comment les spécialistes du marketing peuvent utiliser la technologie pour répondre aux besoins des clients. A une époque où les spécialistes du marketing sont confrontés à la transformation numérique des entreprises et à l'évolution du comportement des clients, ce livre leur montre comment utiliser les technologies du futur pour anticiper les comportements du consommateur d'aujourd'hui et de demain. Suivant le modèle présenté dans sa série à succès "Marketing X. 0", Philip Kotler couvre les sujets cruciaux nécessaires pour comprendre le marketing moderne, notamment : - L'intelligence artificielle pour l'automatisation du marketing - Le marketing agile - Le marketing par segments - La technologie contextuelle - La reconnaissance faciale et la technologie vocale - L'avenir de l'expérience client (CX) - Le récit transmédia - La prestation de services "n'importe où, n'importe quand" - Le modèle commercial "Tout comme un service" - L'internet des objets et la chaîne de commercialisation - Le marketing virtuel et de réalité augmentée - L'activisme des entreprises.