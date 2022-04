Stratégies et business models à l’ère digitale

Les clés pour concevoir et repenser la stratégie à l'ère digitale. L'exploitation des technologies numériques et la façon dont l'économie s'en est emparée ont bouleversé l'approche traditionnelle des offres de produits et services, transformé des secteurs économiques, modifié des règles de concurrence et favorisé le développement de toutes nouvelles manières de faire des affaires. L'objet de ce manuel est de donner des clés pour comprendre cette transformation et proposer des outils pour penser l'action stratégique dans cette nouvelle ère digitale. Le management stratégique a besoin d'un profond renouvellement pour faire face aux défis de cette nouvelle révolution industrielle 4. 0 et celui-ci passe notamment par l'intégration de la logique de business models, de plateforme, d'architecture multiface et d'ouverture... Le livre s'appuie à la fois sur les dernières recherches conceptuelles dans le domaine et sur de nombreuses études de cas réalisées dans des industries qui mettent en place des nouvelles stratégies et de nouveaux business models basés sur les technologies digitales.