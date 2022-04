Epinutrition. Comment notre assiette et notre environnement parlent à nos gènes

Ce livre analyse la dégradation physique et sportive dans une perspective plus globale dans laquelle de nombreux troubles, diverses pathologies, allergies, maladies auto-immunes, etc. , connaissent une croissance sans précédent. L'épigénèse décrit la façon dont nos gènes, sous l'influence de facteurs environnementaux, s'expriment ou non pour contribuer à notre santé. Leur intervention harmonieuse, sous l'effet de l'entraînement et de notre alimentation, constitue aussi la clef de la réponse à l'exercice. L'expression de nos gènes dépend aussi de messages en provenance de notre microbiote et de notre système immunitaire. En cas de déséquilibre ou en présence de déficits, les adaptations ne se font plus. L'épinutrition décrit la façon d'optimiser l'expression des gènes de nos tissus et des bactéries qui colonisent nos intestins, pour un capital santé-performance optimal.