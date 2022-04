Pro en réseaux sociaux. 50 outils et 6 plans d'action

50 outils et 13 plans d'action pour maîtriser les fondamentaux de la communication via les médias sociaux. Comment être au plus près de ses clients grâce aux médias sociaux ? Quels sont les critères pour cibler les plateformes les plus adaptées et les nouveaux acteurs indispensables à une stratégie marketing ? Comment utiliser les données disponibles pour être plus visible et plus efficace ? YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Tik Tok, Twitch : toutes les dernières fonctionnalités des médias sociaux sont couvertes ainsi que leurs stratégies d'utilisation décrites selon l'organisation et les métiers concernés (community manager, webmestre, DPO, etc.). L'ouvrage traite des particularités des approches selon la cible : B2B, B2C, B2A ou C2B et des grilles d'action sont réalisées selon qu'il s'agit de grandes entreprises, PME, TPE, administrations et associations. Il aborde la communication de crise et notamment la gestion et l'anticipation du bad buzz. Chaque chapitre inclut également un encart de bonnes pratiques pour un usage éthique et responsable des réseaux.