Les chroniques d'Aurora Tome 2 : L'éveil

Varmar a fait son retour et Aurora tombe désormais sous le jouc du Natural noir. Une nouvelle guerre se prépare dans l'ombre, porteuse de mauvais présages et d'une nouvelle menace, alors que Lillia a prit la fuite. Le temps simple enfin venu pour la fille de la prophétie de s'éveiller... De nouveaux ennemies et de nouveaux alliés croiseront sa route. Mais entre chagrin, trahisons et renversement de situation, l'élue parviendra-t-elle à se révéler au monde qu'elle tente de sauver ?