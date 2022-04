Le manoir aux roses

1895, Londres. Dame de compagnie d'Abigail Finch ! Pour Mabs Daley, habituée à trimer chaque jour aux canaux où elle décharge sans relâche les barges pour nourrir ses frères et soeurs, un emploi de domestique dans le quartier huppé de Hampstead est une opportunité de rêve. Elle aura sa propre chambre, des repas réguliers et un salaire qui dépasse l'entendement. Mais derrière les lourdes portes de la somptueuse demeure, la jeune femme découvre un univers inquiétant, dominé par les accès de colère de sa nouvelle patronne, atteinte d'une obscure maladie, et les rumeurs du scandale qui aurait forcé les Finch à quitter Durham précipitamment. Peu à peu, elle se prend pourtant d'affection pour la cadette de la maisonnée et se lie d'amitié avec Olive Westallen, une jeune bourgeoise du voisinage éprise de liberté. Jusqu'au jour où elle devra choisir entre conserver la sécurité offerte par sa nouvelle condition et tenter de sauver la famille Finch des secrets qui la rongent de l'intérieur.