Pro en e-commerce. 55 outils et 11 plans d'action

55 outils et 11 plans d'action pour réussir en e-commerce. Le Client est au centre du développement commercial, et le Digital au centre de la relation client ! Les auteurs, experts de l'e-commerce et de la transformation digitale, guident le lecteur étape par étape sur le chemin de la stratégie et du plan d'action e-commerce gagnants. Centré sur le parcours client (ce qui est dans l'air du temps), de lecture facile et suivant une démarche structurée et logique, l'ouvrage reprend pas à pas, en 55 outils et 11 plans d'action pragmatiques, les étapes nécessaires au succès d'un projet e-commerce.