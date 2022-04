Tyrol. Edition 2022-2023

On a coutume d'associer le Tyrol à des images de montagnes verdoyantes couvertes d'alpages et de chalets aux balcons fleuris, à l'écho du yodel poussé par un homme en culotte courte de cuir, à des plats roboratifs couronnés de saucisses fumantes. Pourtant, le Tyrol surprend par sa diversité. Diversité culturelle, tout d'abord : véritable c¿ur de l'Europe, le Tyrol se partage entre Autriche et Italie et même harmonieusement cultures germanique et latine pour proposer sa propre identité, et notamment l'une des langues les plus rares d'Europe, le ladin, parlé par environ 30 000 locuteurs. Diversité naturelle ensuite : les paysages sont montagneux, certes, mais quelle variété ! Lacs aux eaux cristallines, dolomites aux massifs rocheux semblables à de gigantesques crocs dressés vers le ciel, vignobles alanguis sur les pentes des contreforts. Terre d'art et d'histoire, enfin : des villes à l'élégance baroque et classique, des rues pittoresques aux façades colorées, des forteresses médiévales. Et puis, la rencontre avec Ötzi, momie conservée au musée de Bolzano. Bref, une destination riche et séduisante, où l'hospitalité de ses habitants achèvera de vous conquérir.