Petit Futé Formentera. Edition 2022-2023

Surnommée le "dernier paradis de la Méditerranée" , la plus petite île des Baléares séduit par sa beauté sauvage. Falaises escarpées, criques érodées, plages de sable blanc éclaboussées d'eau turquoise, Formentera a su préserver ses espaces vierges du tourisme de masse. Dans ses eaux d'une incroyable pureté s'épanouissent les plus grandes prairies de posidonie, source inépuisable d'oxygène, habitats d'un riche écosystème qui fascine les scientifiques du monde entier. L'île conserve un esprit bohème, hérité des hippies des années 1960, tombés en amour de ses plages de rêve, de ses hameaux immaculés, de ses phares et ses moulins à vent inondés de soleil.