Aveyron. Edition 2022

Partez à la découverte de l'Aveyron, un pays qui allie monts et lacs, espaces sauvages et cités séculaires, vie rurale et villes à taille humaine. Une destination nature qui vous offre un vrai moment de détente. De votre séjour, vous garderez les émotions que procure l'immensité de l'Aubrac et son caractère quasi monastique ; les sensations des gorges du Tarn ; l'odeur des brebis qui crapahutent sur le Larzac, le souvenir de villages, ouvrages ou musées remarquables, mais aussi le goût des nourritures vraies. Dépaysement, plaisir et aventure seront sans aucun doute au rendez-vous !