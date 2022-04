L'histoire des Vikings comme si vous y étiez !

Un livre intéressera autant les adultes que les adolescents qui connaissent cette civilisation grâce aux séries, romans et jeux vidéo. "Vous êtes Hasting ou Ivar le Désossé". Le ton est donné et tout l'ouvrage est construit de manière à inclure le lecteur dans cette histoire de la Scandinavie (ou du pays viking). Des origines à nos jours, l'auteur nous fait parcourir l'histoire de la Scandinavie d'une façon originale. Tous les grands événements sont ainsi présentés, précédés de leur date, et nous plonge à chaque fois au coeur de ceux-ci. Du commerce de l'ambre et plus tard de la rune aux premiers royaumes scandinaves en passant par les pillages de monastères qui marquent les débuts de l'ère viking, l'auteur nous fait traverser des siècles d'histoire des peuples scandinaves vulgarisée à la manière d'un roman dont le lecteur est le héros, rendant la démarche de l'auteur tout à fait singulière et inédite.