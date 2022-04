Ça risque de faire mal !

Devenir médecin à l'hôpital ? Adam en rêvait... jusqu'au jour où il a commencé à exercer ! Il a découvert des semaines de travail de 97 heures où le médecin gagne moins que le parcmètre des urgences. Un torrent de fluides corporels dans un chaos de bruits et de cris. Un monde où l'on doit renoncer à toute vie sociale... Dans ce témoignage à la fois cruel et plein d'humour, un jeune interne nous fait découvrir un quotidien qui se révèle à la fois cauchemardesque et terrifiant. Heureusement, il y a la dérision qui permet de garder un peu de légèreté. Et surtout, il y a des éclairs de bonheur, notamment quand Adam fait naître un enfant ou que ses patients lui confient leurs petites histoires. Tendres, déchirantes ou drôles, ces histoires sont un concentré d'humanité faisant oublier la difficulté du métier. L'un des plus difficiles, mais aussi l'un des plus beaux métiers du monde.