Aroma. Les Synergies Aromatiques

Chaque plante a un langage. Pour le percevoir il ne s'agit pas de s'arrêter au physique de la plante présente devant nous mais de voir dans ses formes, ses couleurs, ses saveurs, ses odeurs et les relations qu'elle entretient avec son milieu de vie. Si tant est que nous cherchions à capter son essence avec bienveillance elle nous offre ses substances les plus précieuses. Les Huiles Essentielles, à travers l'Aromathérapie, sont de plus en plus connues et reconnues pour leurs propriétés physiques ou psycho-émotionnelles mais également énergétiques. Les Hydrolats ont complété à merveille l'univers de la phytothérapie - le soin par les plantes - en apportant ce que l'on peut qualifier d'âme de la plante. Elles nous accompagnent maintenant au quotidien, et même s'il nous reste encore de nombreuses découvertes à faire dans ce domaine encore jeune, on aperçoit les prémices d'un univers des possibles aromatiques. Les produits Informés issus de la Thérapie Informationnelle ont pour principe de véhiculer une information spécifique (du règne végétal, animal ou minéral) via un support aqueux. En amenant cette Information au coeur de la cellule, par un principe de résonance, nous avons la possibilité de désactiver tous types d'empreintes enregistrées (physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles). Les Synergies Aromatiques de la Gamme Aroma sont à la croisée de la Phytothérapie et de la Thérapie Informationnelle. In Vita franchit alors une nouvelle étape en créant des symphonies vibratoires. Chaque élément potentialise l'autre permettant au final une harmonie et une efficacité en profondeur, au coeur des cellules, au coeur du vivant.