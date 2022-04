Oser être la cheffe. Pour les femmes qui veulent assumer leur ambition professionnelle

Que vous soyez sur le point d'être diplômée ou que vous ayez plusieurs années d'expérience derrière vous, cet ouvrage vous accompagne tout au long de votre parcours pour vous aider à ne plus vous limiter et à concilier ambition et épanouissement. Toutes les situations de la vie professionnelle, de l'entretien d'embauche, à la construction d'un réseau, sont passées au crible. Grâce à un recueil de témoignages inspirants de femmes dirigeantes, de tests, de focus et de conseils faciles à appliquer, vous apprendrez à développer votre pouvoir d'influence, rester centrée sur l'essentiel ou encore gérer votre énergie et votre santé pour réussir dans la durée. Le Best-seller de la réussite au féminin revient dans une nouvelle édition enrichie : De nouveaux chapitres pour vous apprendre à : Tirer profit du télétravail pour votre carrière et votre équilibre Développer votre influence même à distance Résister au sexisme ordinaire Des vidéos bonus de coaching