Entretiens d’embauche : prenez le pouvoir. Décrochez le job de vos rêves gràce à la Méthode Box'up

Décrochez le poste de vos rêves grâce à la méthode Box'up ! Vous souhaitez vous préparer efficacement et savoir comment répondre aux attentes des recruteurs ? Etre en pleine possession de vos moyens le jour J ? Originale, ludique et facile à mettre en oeuvre, la méthode Box'up livre toutes les clefs d'un entretien réussi. - Comment mettre en valeur vos qualités, vos compétences et vos expériences ? - De quelle manière acquérir confiance et sérénité ? - Quels sont les principaux sujets abordés et comment les maîtriser ? - Que répondre à une question déconcertante et inattendue ? - Quels sont les leviers pour orienter la conversation vers les sujets que vous avez préparés ? - Comment gérer l'image que vous renvoyez et vous démarquer des autres candidats ? Testée et améliorée pendant plusieurs années auprès de nombreux candidats, la méthode Box'up vous guide pas à pas, quel que soit votre profil (employé ou cadre) et votre secteur d'activité. Alors, vous aussi, grâce à elle, soyez prêt, même pour l'imprévu !