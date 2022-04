Pro en conduite du changement. 69 outils et 11 plans d'action

Un ouvrage pratique, simple et concret pour réussir dans la mise en oeuvre de la Conduite du changement. Dans un contexte de crise, de recherche de la performance et de l'innovation, le changement est continu. Dans ce contexte, le dirigeant doit considérer parfois autrement son mode de leadership. Ce livre propose une feuille de route opérationnelle et temporelle pour accompagner le changement. Il aborde les projets de transformation et la culture du changement dans l'organisation, du début jusqu'à la mesure de la réussite du changement. Il prend en compte la dimension projet et les dimensions psychologique et systémique, tout en restant très opérationnel. - 69 modules "Outils" présentent, agrémentés de schémas ou matrices, tous les outils essentiels, spécifiques du métier : une définition ou description de l'outil + les bénéfices de son utilisation + un exemple d'application + les pièges à éviter. - 11 plans d'action présentent : l'intérêt du plan d'action + les actions à mener + des encadrés informatifs + des éclairages d'expert + des apports novateurs + un cas d'entreprise + les critères de réussite du plan d'action.