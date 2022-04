Petit Futé Ibiza. Edition 2022-2023

Ibiza. A la simple évocation de la troisième plus grande île des Baléares surgissent en cascade des images de fêtes jusqu'au petit matin et de bancs de sables paradisiaques, mais aussi de plages surpeuplées d'Européens en mal de soleil... Si les 2 millions de visiteurs annuels justifient en partie ce tableau, réduire cette perle méditerranéenne à une simple station balnéaire à ciel ouvert serait faire fi de ses criques turquoise et secrètes, de la richesse de ses écosystèmes marins et de son impressionnant patrimoine historique dont les premières traces remontent au Xe siècle avant notre ère. Car de fait, Ibiza a beau être passé de capitale hippie à point de rendez-vous des clubbers du monde entier, ses vestiges archéologiques et ses parcs naturels lui ont valu d'être classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999. Phéniciens, Romains et Maures ont beau en avoir foulé le sable, et les pirates tenté d'en extraire les richesses, Ibiza détient toujours quelques mystères tannés par le soleil et le temps qu'il appartient à chacun de découvrir.