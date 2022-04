Petit Futé Normandie. Edition 2022

A mi-chemin entre le guide et le magazine, la nouvelle formule Petit Futé innove en proposant un contenu unique à travers 4 axes principaux : Inspirer, Découvrir, Vivre et Organiser son voyage. La Normandie s'étend du Tréport au Mont Saint Michel. La région possède un riche patrimoine. Les longues plages du Calvados, le bocage du Cotentin ou du Pays d'Auge, l'Orne et sa tradition équestre sont autant d'invitations au voyage le long des chemins qui la sillonnent.