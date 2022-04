Petit Futé Vienne à vélo. Edition 2022

Envie de vous mettre au vert ? Le Petit Futé vous propose une découverte de la Vienne et de son riche patrimoine naturel et historique à travers de belles boucles de randonnées pédestres et à vélo. Pas moins de 4 850 km consacrés à la randonnée vous attendent au fil de ces pages : 1 030 kilomètres pour la randonnée pédestre, 1 102 kilomètres dédiés aux vététistes et 2 716 kilomètres pour les cyclistes. A travers les boucles et les circuits proposés, retrouvez toutes les bonnes adresses, les activités culturelles, les restaurants et les hébergements afin de profiter au mieux de votre séjour sportif.