Vous trouverez dans ce Livre : Une méthode unique et clés en main pour apprendre le langage subtil des animaux, comprendre leurs messages et intégrer leur sagesse dans notre vieUne partie dédiée à la communication avec nos animaux de compagnie, pour un dialogue fluide et facile au quotidien avec nos boules de poilsDes exercices pratiques concrets et des rituels sur mesure pour mettre en application vos découvertes et progresser chaque jour dans votre pratique de la communication animale