Deadpool Samurai T01

Deadpool, le plus irrévérencieux des super-héros débarque à Tokyo ! Il répond à une invitation d'Iron Man afin de rejoindre la nouvelle escouade de samouraïs des Avengers. Attiré par l'argent et une escapade à l'étranger tous frais payés, le mercenaire prend ses aises et compte bien profiter de son séjour. Mais entre l'arrivée de " collègues " super-héros, de nouveaux héros et de duels titanesques, Deadpool va avoir peu de temps pour se reposer ! La collaboration entre Marvel et le Shonen Jump est un succès ! Le mercenaire disert est aussi à l'aise dans l'univers des manga que dans celui familier des comics. Les codes se mélangent et donnent vie à une aventure déjantée ! Prépubliée dans le Shonen Jump +, le magazine web de la Shueisha, cette série a d'abord été un one-shot avant de devenir une série courte en deux tomes.