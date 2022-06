Moi, Thérèse Miaou - J'aime pas les vacances ! CP/CE1 6/7 ans

Des vacances ! Pour quoi faire ? Avoir du sable dans les oreilles et rôtir au soleil ? Non merci ! Partez sans moi, les zinzins de la bronzette ! Les Premières Lectures niveau 2 accompagnent les enfants en CP et CE1, avec : - Une vraie intrigue, découpée en chapitres pour faire des pauses. - Un petit dico pour enrichir son vocabulaire. - Des bonus pédagogiques et ludiques pour prolonger la lecture en s'amusant.