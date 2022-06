La famille Belle-Etoile - A l'abordage de la Bretagne CP/CE1 6/7 ans

C'est le premier voyage de la famille à bord de leur van ! Heureux de découvrir la Bretagne, Léo et Bart filent sur la plage pendant que leurs parents installent le campement. En jouant les pirates dans une vieille barque abandonnée, ils découvrent un oiseau prisonnier des déchets plastique... Une nouvelle série qui nous emmène en voyage ! A bord de son van aménagé, la famille Belle-Etoile sillonne les régions de France et passe des vacances 100 % nature... et pleines d'aventures ! Ces Premières Lectures niveau 2 accompagnent les enfants en CP et CE1, avec : - Une vraie intrigue, découpée en chapitres pour faire des pauses. - Un petit dico pour enrichir son vocabulaire. - Des bonus pour découvrir la région de chaque histoire et aborder une question écologique de manière simple et ludique.