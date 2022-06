Les petits toltèques - Diego contre Diego CP/CE1 6/7 ans

Rien ne va plus entre les Petits Toltèques : Diego, Ruben, Itzel et Lupita. Les quatre amis n'arrivent pas à se mettre d'accord : quelle activité vont-ils faire ensemble cet après-midi ? Diego a très envie de se retrouver seul avec le livre qui le passionne... Mais le petit garçon n'ose pas dire la vérité à ses amis et s'en veut terriblement. Heureusement, la chamane Maya va lui venir en aide. "Les petits toltèques" , une série de petits romans philosophiques adaptés aux enfants de CP et de CE1, pour être fiers de lire ! - Les 4 principes de la sagesse Toltèque aident à vivre en harmonie avec soi et les autres. Ils sont particulièrement adaptés au questionnement des enfants de 6 à 7 ans. - La série met en scène les principes Toltèques dans des histoires modernes et bienveillantes, racontés en plusieurs chapitres pour pouvoir faire des pauses et faciliter la lecture. - Dans chaque tome, un personnage expérimente une situation déstabilisante dans sa vie quotidienne. Avec humour et douceur, il est guidé par la chamane du village pour trouver la solution à son problème. - Les pages de bonus à la fin des livres sont l'occasion de rappeler les quatre principes Toltèques et de mettre en situation celui de l'histoire dans des jeux et des activités adaptés à l'âge du lectorat.