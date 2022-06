La véritable histoire des héros du far West

On ne nous a pas dit toute la vérité sur ces héros du Far West qui ont enchanté notre enfance : qui étaient-ils vraiment ? Si les Buffalo Bill, Davy Crocket et Kit Carson font figure de héros plutôt honorables, beaucoup d'autres ne méritent pas la gloire dont le cinéma et la bande dessinée les ont auréolés. Qui était vraiment ces Jesse James, Billy the Kid, Butch Cassidy, Wild Bill Hickok, Wyatt Earp, Doc Holliday, les frères Dalton et cette étrange diablesse de Calamity Jane, dont fort peu sont morts dans leur lit ? Retour en arrière sur des personnages et une époque où la vérité se confond souvent avec la légende... Quand a vraiment commencé la conquête du Far West ? Quels rôles jouèrent le Colt et la Winchester dans la conquête de l'Ouest ? Qui furent les véritables cow-boys ? Quel est le premier " visage pâle " qui osa s'aventurer à l'Ouest et y construire un village au milieu des Indiens ? Quel fut le dernier héros à mourir dans les ruines de Fort Alamo ? Combien de bisons a tués Buffalo Bill pour mériter son surnom ? Quelles cartes de poker Wild Bill Hickok tenait dans ses mains quand il fut assassiné par derrière ? Quand les guerriers peaux-rouges ont-ils inventé la " file indienne " ? A quel âge Billy the Kid a-t-il tué son premier homme ? Qui participa à la bagarre au pistolet la plus célèbre du monde à OK. Corral ? Quel est le traître qui abattit Jesse James, l'inventeur du hold up de banque ? A la suite de quel défi insensé le gang des frères Dalton fut-il exterminé ? Quel était le vice principal de Calamity Jane ?