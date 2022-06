Heaven's Design Team T01

Au commencement, Dieu a créé la Terre, le ciel et les éléments, mais à présent qu'il faut peupler le monde d'animaux, il se lasse et décide de sous-traiter le boulot ! En charge de cette mission : les anges de l'équipe de design du Ciel qui vont devoir se plier en quatre pour réaliser les requêtes toutes plus insolites les unes que les autres de leur divin client. Encore faut-il que ces concepts d'animaux répondent aux critères de viabilité des ingénieurs angéliques ! Alors pourront-ils permettre à la licorne d'exister malgré sa carence en calcium due à sa corne ? Et le projet d'un daim au cou de 10 mètres de long est-il seulement raisonnable ? Bienvenue dans les coulisses peu avouables du 6e jour de la Création. Entre chaque chapitre : des fiches ludiques dédiées aux animaux approuvés par Dieu !