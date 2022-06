The Fable T08. The silent-killer is living in this town.

Après avoir sauvé Misaki des griffes de Kojima, Fable ramène celui-ci à Ebihara qui doit décider de son sort, suite à cet affront fait au clan. Sunagawa, quant à lui, n'en finit plus de se questionner sur l'identité de ce tueur à gages sorti de nulle part et ayant fait capoter toute sa stratégie de vengeance en un claquement de doigts... Après tous ces événements, Fable décide de partir quelques jours en forêt afin de se décrasser et de se ressourcer. Il est accompagné du jeune Kuro, du clan Maguro, qui s'est mis en tête de devenir lui aussi tueur professionnel et qui a insisté pour être de la partie. Mais ce dernier ne se doute pas de ce qui l'attend durant ces quelques jours en pleine nature...