The Heartbreakers - Tome 1

Pour consoler Cara, leur soeur atteinte d'un cancer, Stella et Drew décident de se rendre à une séance de dédicaces de son groupe préféré, Les Heartbreakers, pour lui rapporter un autographe. Dans un café, Stella rencontre un bel inconnu. Quelle n'est pas sa surprise quand elle découvre qu'il s'agit d'Oliver, le chanteur du groupe favori de sa soeur... Le garçon invite Stella et son frère à passer la soirée avec le groupe. Passionnée de photographie, Stella fait des clichés de la soirée. Oliver se montre charmant avec elle, mais la jeune fille se méfie. Quelques jours plus tard, l'attaché de presse des Heartbreakers appelle Stella pour lui proposer de les suivre en tournée, pour les prendre en photos et les poster sur un blog. Stella refuse, car elle craint de trop s'éloigner de sa soeur. Pourtant, Cara la force à accepter. Stella est donc séparée de sa soeur, et obligée de revoir Oliver. Leur attirance est évidente... Mais le chanteur est-il sincère ?