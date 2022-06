Les aventures de Charlotte Holmes - tome 03

Holmes et Watson comme vous ne les avez encore jamais vus ! Un an a passé depuis la mort d'August Moriarty. Jamie Watson, qui s'est juré d'en finir avec les mystères, tente de terminer sa scolarité à Sherringford sans faire de vagues. Charlotte Holmes, toujours fidèle à elle-même, suit à la trace Lucien Moriarty. Jamie et elle ne se sont pas revus depuis cette nuit tragique dans le Sussex, or des événements étranges vont les pousser à faire équipe une nouvelle fois. Il est temps pour eux d'affronter leur pire ennemi, mais aussi leurs sentiments...