La dernière ombre. O3

L'arrivée de mercenaires espagnols sanguinaires met en péril la vie de Margaret Beaufort. Margaret, comtesse de Beaufort, est la cible d'odieuses calomnies, mais aussi d'attaques armées contre ses deux résidences. Urswicke, son homme de confiance, sollicite pour elle la protection de Sir Thomas, grand juge de Londres. Une bande de mercenaires espagnols sanguinaires, la Garduna, a fait son apparition à Londres et s'est installée à proximité du château de la comtesse. N'ayant prêté allégeance à aucun prince et à aucun prélat, ils sèment la mort et le chaos sur leur passage. C'est au fidèle Urswicke, de lever le voile sur les mystères qui entourent et menacent la comtesse.