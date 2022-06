Le complot des ombres - poche. O2

Meurtres et intrigues pendant la guerre des Deux-Roses. Octobre 1471. Edward IV est assis sur le trône d'Angleterre. Les York règnent en maître. Margaret Beaufort, comtesse de Richmond, attend patiemment tout en complotant pour que son jeune fils, Henry Tudor, en exil en France, puisse être couronné roi légitime d'Angleterre. Margaret bénéficie d'une garde rapprochée soigneusement sélectionnée. Mais quand l'un de ses hommes de main les plus fidèles, Jacob Cromart, est assassiné dans l'église Saint-Michel, une évidence s'impose : il y a un traître parmi eux. Margaret missionne Christopher Urswicke de découvrir qui l'a trahie. Comment un homme a-t-il pu être assassiné au coeur d'une église où tout est verrouillé et où il n'y aucun signe d'effraction. ? S'il veut protéger les autres partisans de Margaret, Urswicke doit résoudre un étrange mystère où les apparences vont se révéler trompeuses.