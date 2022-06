J'irai te tuer dans tes rêves T01

Ma soeur a été assassinée, il y a huit ans. Les criminels : trois adolescents d'une cruauté sauvage. Le Code pénal des mineurs leur avait permis de maintenir leur visage et leur identité cachés mais moi, je savais qui ils étaient, et je savais où les trouver. Ils ne pouvaient pas continuer à vivre tranquillement, sans ressentir le moindre remord. Ils devaient goûter à ma colère. J'ai fini par échafauder un plan pour mettre fin à leurs jours, mais c'est finalement moi qui ai frôlé la mort... Et alors que mon désir de vengeance atteignait son paroxysme, j'ai acquis une étrange faculté... Un pouvoir de rêve qui allait me permettre de capturer mes proies sans laisser de trace derrière moi...