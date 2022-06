L'autre femme

Par l'autrice d'Une fille parfaite Sadie et Will Foust viennent à peine de quitter Chicago avec leurs deux enfants pour une petite île perdue au large du Maine que leur voisine, Morgan Baines, est retrouvée morte chez elle. Le meurtre secoue la petite communauté insulaire, surtout Sadie, bouleversée par le drame. Tandis que les soupçons de l'agent Berg, le flic local, s'orientent vers elle et sa famille, fraîchement débarquées sur l'île battue par les tempêtes, Sadie s'enfonce petit à petit dans une quête obsessionnelle, hantée par le besoin de découvrir ce qui est vraiment arrivé. Mais plus elle découvre d'indices, plus elle comprend qu'elle risque de tout perdre si la vérité fait un jour surface... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Souad Degachi et Maxime Shelledy. A propos de l'autrice Après des études d'art et d'histoire de la littérature américaine, MARY KUBICA a d'abord été enseignante. Aujourd'hui écrivaine à temps plein, cette passionnée de Dickens et de Hemingway vit près de Chicago. Son premier roman, Une fille parfaite, unanimement salué par la presse et les lecteurs, a révélé son grand talent et s'est vendu en France à plus de 120 000 exemplaires. " Brillant et imprévisible. " JP Delaney, auteur de La Fille d'avant " Le meilleur livre de Kubica. " Sarah Pekkanen, autrice d'Une femme entre nous