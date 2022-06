We Must Never Fall in Love! T02

Après des premiers temps difficiles, Kaede et Sakura développent doucement une joyeuse complicité et semblent prendre plaisir à vivre ensemble. La jeune fille aimerait qu'ils forment une vraie famille, mais depuis cette nuit qu'ils ont passée seuls à la maison, la seule présence du jeune homme suffit à la troubler. Et quand Kaede, lui, voit Hatano, le plus beau garçon du lycée, tenter de se rapprocher de Sakura, il adopte une attitude pour le moins inattendue...