Vampires, Lycans, Gargouilles, T2 : Kraven

Batina ne rêve que de deux choses : assurer son avenir professionnel, et par la même occasion la sécurité financière de sa soeur cadette, ce qui les conduit à rendre visite à leur richissime grand-père mourant en Alaska. C'est alors que le plan parfait dérape : leur avion s'écrase et elles ne doivent la vie qu'à l'intervention de deux frères mystérieux. Kraven affirme que leur grand-père représente un danger pour elle, et prétend être un VampLycan, hybride de Vampires et Lycans, tout comme elle. Batina a beau être convaincu qu'il est complètement fou, sa détermination à la protéger envers et contre tout ne la laisse pas insensible... " Les livres de Laurann Dohner sont plus que fantastiques ! " Dearauthor. com " Comment ne pas aimer Laurann Dohner ? Son style est drôle et sexy, et ses romances paranormales sont fabuleuses. " Addicted to Romance