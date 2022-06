Un été à emporter

Clara Shin est une fille cool. Ses amis sont cool aussi. En cours, ils ne prennent rien au sérieux, et c'est souvent la très studieuse Rose Carver qui est victime de leurs nombreuses farces. Or, justement, après une blague qui tourne mal, Clara et Rose en viennent aux mains et mettent le feu à l'auditorium de leur lycée. Leur punition sera exemplaire : les deux ennemies vont devoir travailler dans le foodtruck du père de Clara, ensemble... pendant tout l'été !