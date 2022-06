La cabane à 13 étages Tome 8 : La cabane à 117 étages

Bienvenue dans la cabane la plus cool du monde ! Il est maintenant possible de visiter la cabane grâce à un bus touristique volant tiré par des pingouins ! Entre la chambre soirée pyjama, le Musée du Slip et l'offi ce du tourisme, il n'y a vraiment pas de quoi s'ennuyer. Mais Andy et Terry doivent remettre leur nouveau manuscrit à M. Gros Nez, leur éditeur. Cette fois, c'est Terry qui veut raconter l'histoire. Seulement, il panique et ne trouve pas de fin... Voilà Andy, Terry et Jill poursuivis par la Brigade des Histoires ! Comment vont-ils se sortir de ce mauvais pas ?