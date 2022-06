Les adultes ont toujours dit à Yu-Fan qu'une fille devait se comporter comme une fille : apprendre le piano, être calme et digne plutot que bruyante et brutale, porter des jupes... Sous la pression de sa mère et de sa grand-mère, Yu-Fan n'a d'autre choix que de cacher qui elle est vraiment et de s'habiller comme la fille qu'elles veulent qu'elle soit. Ce récit traite de l'évolution de Yu-Fan au travers de sa quête d'identité et d'acceptation, mais aussi de l'évolution de sa famille et de la société taïwanaise avec comme point d'orgue la légalisation en 2019 du mariage pour tous à Taïwan !