No Longer Rangers T01

Les cinq Dragon Keepers et leur escadron sont la seule ligne de défense de l'humanité contre l'armée maléfique qui tente de conquérir le monde ! Du moins, c'est ce qui est dit à la télévision. En réalité, cela fait douze ans que les envahisseurs ont capitulé face aux justiciers de la Terre. Ces troupiers sans chefs ne sont désormais plus que des faire-valoir condamnés à enchaîner les défaites devant les caméras, tels des pantins indignes du titre de "méchants" ! Pourtant, après la 1000e défaite des pseudo-envahisseurs, un des troupiers va jouer les éléments perturbateurs. Il brave les interdits et infiltre le grand escadron, décidé à anéantir de l'intérieur les imposteurs que sont les Dragon Keepers !